2021/11/21 | 19:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة المغدور "قصي حامد خضير" تطالب القضاء بإنزال القصاص بالجناة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: j_lwaRAXgyw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة المغدور "قصي حامد خضير" تطالب القضاء بإنزال القصاص بالجناة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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