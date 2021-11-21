شاهد بالفيديو.. هل تفي واشنطن بتعهدها وتسحب قواتها من العراق نهاية العام ؟

2021/11/21 | 19:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NeUIOpKIACM

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