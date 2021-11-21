2021/11/21 | 19:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4HdUlSaFARc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق بين ارادتين بقاء القوات الأميركية وتهديد الفصائل الولائية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق بين ارادتين بقاء القوات الأميركية وتهديد الفصائل الولائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).