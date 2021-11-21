الاكتفاء الذاتي قد يكون مضرا بالسيادة الغذائية - التيتي الحبيب

2021/11/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الأحداث: الاكتفاء الذاتي قد يكون مضرا بالسيادة الغذائيةقبل أن نوضح فكرتنا المراد تناولها في هذا العمود دعونا نوضح رؤيتنا لقضية السيادة الغذائية لشعبنا: إنها القدرة الذاتية لشعبنا في إنتاج وتصنيع المواد الأساسية لتغذية صحية متوازنة تسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية لجماهير شعبنا أخذا بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والخصوصيات المناخية والرصيد الايجابي الثقافي التاريخي.



فتحقيق السيادة ا ......





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