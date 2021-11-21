كيف يؤدي شعار “الإسلام هو الحل” الى عبادة التكنولوجيا - الفضل شلق

2021/11/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق أهل الإسلام السياسي يعتبرون أن “الإسلام هو الحل”.



يهملون العلوم الحديثة لكن يجلون إجلالا التكنولوجيا لدرجة العبادة.



المقاربة الذهنية في الدين وفي التكنولوجيا واحدة.



أنت تستنبط مجهولات من معلومات.



تستخرج المعرفة من مبادئ أولية تعتبر ثابتة في صدقيتها.



تصل هذه المبادئ في ثباتها الى درجة القداسة.



تتعبد هذه المبادئ في الدين كما في التكنولوجيا.



في العلم الحديث أنت تسأل وتشك.



تضع المبادئ الأولية على الم ......





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