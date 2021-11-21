17 ديسمبر كان أمضى على موت -التجمع- فهل يكون عهد قيس سعيد ايذانا بموت أخ التجمع بالرضاعة إ.ع.ت.ش.؟ - بشير الحامدي

2021/11/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي وراء سياسات الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم يقف أفراد ومجموعات من المتسلقين والانتهازيين والمرتبطين والفاسدين.



وحكومة قيس سعيد والدائرة المغلقة المكونة من مراكز النفوذ المالي والمخابراتي التي أحاطها به يعرفون ذلك ويستثمرونه أحسن استثمار.



لذلك فلا هم مستعدون للاعتراف به شريكا، كما يلهث هو وراء ذلك، ولاهم بمقدورهم الدفع لفسخه، كما يحدث مع الأحزاب مثلا...



مخططهم هذا سرعان ما سيصطدم بتناقضاته.



فالات ......





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