2021/11/21 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hia2rsAHIA8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موصليون غاضبون من استمرار أزمة البنزين بسبب قرارات الإدارة المحلية لنينوىمواطنون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موصليون غاضبون من استمرار أزمة البنزين بسبب قرارات الإدارة المحلية لنينوىمواطنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).