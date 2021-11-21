'تفاصيل جديدة' نتائج الانتخابات ستغير 10 مقاعد وهذا موعد اعلانها النهائي

2021/11/21 | 19:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، ان يكون الاعلان عن النتائج خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح خص به موقع NRT عربية (21 تشرين الثاني 2021)، ان "نتائج الانتخابات سيتم الاعلان عنها بعد 48 ساعة من انتهاء من تدقيق الطعون من قبل الهيئة القضائية".

وبين أن "هنالك 15 طعنا في الوقت الحالي"،مشيرا الى ان "المقاعد آلتي تغيرت تمت بقرار من الهيئة القضائية وشملت اربيل - نينوى - كركوك - بابل - بغداد - البصرة".

وقال عماد ان "عمليات العد والفرز كانت تحت مراقبة دولية ومحلية وبحضور وكلاء الكيانات، حيث لم نتسلم اي شكوى من المراقبين"، مشيرا الى ان "يوم غد ستقوم المفوضية باصدار بيان حول اخر التطورات".

وكشف مصدر خاص لـ NRT عربية ان "نتائج الطعون ستغير نحو 10 مقاعد خلال الايام المقبلة".

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