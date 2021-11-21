وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

2021/11/21 | 19:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وسائل إعلام مصرية مساء اليوم الأحد إن الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي فارقت الحياة عد صراع مع المرض.

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ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب..



هتوحشينا يا سوسكا".

ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب.



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هتوحشينا يا سوسكا pic.twitter.com/cwZ1kFa32O

— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 21, 2021

يتبع..

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