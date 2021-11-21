الحلبوسي: العراق بحاجة للمزيد من المراقبة ومحاسبة المقصّرين

2021/11/21 | 19:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن اليوم بحاجة ماسّة إلى المزيد من مراقبة الأداء.

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