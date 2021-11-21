بعد 30 سنة.. ميلاد لمطالب أسرى حرب الخليج تكشفها حقوق الإنسان في العراق - عاجل

2021/11/21 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، اليوم الاحد، مطالب اسرى حرب الخليج في المحافظة.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، مهدي التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم): "استقبلنا طلبات العشرات من اسرى حرب الخليج والتي تضمنت مطالبا عديدة".

وأوضح أن "من اهم تلك المطالب هو شمولهم بالاستحقاقات التي منحت لبقية الاسرى".

وأضاف: "خاطبنا دائرة شؤون المحاربين والحكومة المركزية والجهات المعنية بهذا الشأن".

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