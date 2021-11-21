تعرف على أسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة المحلية

2021/11/21 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا، في تعاملات، اليوم الأحد، في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات محافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 147.700 لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع بلغ 148.150 دينارا لكل 100 دولار.

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