مجلس الخدمة يعلن إحصائية ضخمة بعدد المتعينين المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000

2021/11/21 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، إحصائية ضخمة بعدد المتعينين المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000.

وذكر بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أن رئيسه "محمود التميمي استقبل اليوم، وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وجرى خلال اللقاء التطرق الى برنامج التوظيف والالية المعتمده لدى المجلس في تعيين الفئات المشمولة حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021".وقال التميمي، بحسب البيان، أن "المجلس عمل منذ تأسيسه على انشاء برنامج الكتروني خاص بالتوظيف يمنع التلاعب ويضمن حق المتقدمين للتوظيف بعيدا عن المحسوبية".واوضح التميمي ان "المجلس صادق على تعيين اكثر من 56 الف من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل واطلاق استمارة الكترونية خاصة بالكليات الساندة والمصادقه واكمال اجراءات التعيين لدوائر الماء والبلديات لبعض المحافظات".من جانبه، اشاد الدليمي بـ"العمل الدؤوب الذي قام به مجلس الخدمة خلال هذه الفتره في انصاف شرائح مهمه وتعيينهم بفتره قياسيه وجيزه".

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