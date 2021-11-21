وفاة الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي

2021/11/21 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام مصرية، الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي بعد صراع مع المرض.

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