مجلس الخدمة يعلن إحصائية بعدد المتعينين المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000

2021/11/21 | 20:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، إحصائية ضخمة بعدد المتعينين المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000.وذكر بيان للمجلس، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن رئيسه “محمود التميمي استقبل اليوم، وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وجرى خلال اللقاء التطرق الى برنامج التوظيف والالية المعتمده لدى المجلس في تعيين الفئات المشمولة حسب قانون الموازنة …

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