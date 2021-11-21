رئاسة الكتلة الصدرية تصدر بياناً بشان

2021/11/21 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أصدرت رئاسة الكتلة الصدرية، ، بياناً بشأن الناشط أحمد الوشاح، بعد ساعات من تعرضه بالسباب على المرجع الديني محمد صادق الصدر.وذكرت الكتلة الصدرية، في بيان "الأخوة والأخوات أعضاء الكتلة الصدرية التحرك فوراً لرفع دعاوى قضائية ضد المدعو (أحمد طالب مطشر عبد الله آل وشاح) لقيامه بســب الرموز الدينية للأمة الإسلامية والشعب العراقي، وبالأخص الشهيدين السعيدين السيد الصدر الأول والسيد الصدر الثاني (قدس الله سرهما) والسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر (اعزه الله)، بما يذكي نار الفتـنة بين أبناء الشعب العراقي".وكانت اللجنة القانونية في التيار الصدري، قد أعلنت في وقت سابق اليوم إقامة دعوى قضائية ضد الناشط (أحمد الوشاح) بعد تجاوزه على الرموز الدينية في العراق.وفي وقت سابق من اليوم، استنفرت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أجهزتها الأمنية كافة، للبحث عن الوشاح، وإلقاء القبض عليه، وذلك من خلال توجيه المحافظ أحمد الخفاجي، السيطرات الأمنية في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على (أحمد الوشاح)".وكان الوشاح وهو (ناشط في حراك تشرين وقارئ بياناته)، قد قدم اعتذارا ، في تغريدة له على تويتر، كتب فيها "في لحظة غضب وضغط نفسي كبير، صدرت مني إساءة بحق السيد الشهيد محمد الصدر رحمه الله، وإني إذ أعتذر له وهو في مثواه وسائر مقلدي السيد الشهيد، ارجو قبول الاعتذار"./انتهى8

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