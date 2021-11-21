2021/11/21 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ولدت الفنانة المصرية سهير البابلي الملقبة بـ”سوسكا” في 14 فبراير 1937 في فارسكور بمحافظة دمياط ، لكنها نشأت في المنصورة بمحافظة الدقهلية في منزل عائلتها. بسبب رفض والدته العمل في الفنون ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على اهم المحطات في حياة سهير البابلي “سوسكا” المركز الخبري الوطني.

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