الكتلة الصدرية تتخذ قرارا بحق الناشط الذي 'اساء' للصدر

2021/11/21 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئاسة الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، انها بصدد رفع دعوى قضائية ضد أحد الناشطين، بعد الاساءة الى المرجع الديني الراحل محمد الصدر.

وذكرت الكتلة الصدرية، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 تشرين الثاني 2021)، "الأخوة والأخوات أعضاء الكتلة الصدرية التحرك فوراً رفع دعاوى قضائية ضد المدعو (أحمد طالب مطشر عبد الله آل وشاح) لقيامه بســب الرموز الدينية للأمة الإسلامية والشعب العراقي، وبالأخص الشهيدين السعيدين السيد الصدر الأول والسيد الصدر الثاني (قدس الله سرهما) والسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر (اعزه الله)، بما يذكي نار الفتـنة بين أبناء الشعب العراقي".

وكانت اللجنة القانونية في التيار الصدري، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد، إقامة دعوى قضائية ضد الناشط (أحمد الوشاح) بعد تجاوزه على الرموز الدينية في العراق.

ووجه محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم الأحد، الاجهزة الأمنية كافة، بالبحث عن الناشط أحمد الوشاح واعتقاله، بعد هجوم "لفظي" استهدف به المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر.

وذكر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، في بيان مقتضب "أصدرنا توجيها للسيطرات الأمنية في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على (احمد الوشاح) لتطاوله على السيد الشهيد الصدر المقدس".

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