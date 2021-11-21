2021/11/21 | 20:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. وزارة "البيشمركة" ترد على تصريحات وزير تركي "نفى" وجود كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/21 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. وزارة "البيشمركة" ترد على تصريحات وزير تركي "نفى" وجود كردستان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. وزارة "البيشمركة" ترد على تصريحات وزير تركي "نفى" وجود كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).