ريال مدريد ينفرد في صدارة ’الليغا’ بفوز كبير خارج أرضه على غرناطة 4-1

2021/11/21 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انفرد ريال مدريد، الأحد، بصدارة الدوري الإسباني بفوز كبير خارج قواعده على غرناطة بأربعة أهداف لواحد.

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وضع ماركو أسينسيو الريال في المقدمة عند الدقيقة التاسعة عشرة، فيما ضاعف المدافع ناتشو النتيجة عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين.

وقلّص الفريق المضيّف الفارق بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق لويس خافيير سواريز.

وفي الحصة الثانية تألق فينيسيوس جونيور بتسجيله الهدف الثالث للمرينغي، فيما عزز المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي نتيجة المباراة بتوقيعه على الهدف الرابعقبل النهاية بربع ساعة.

وشهدت الدقيقتان 67-68، طرد كل من مدافع غرناطة مونشو رودريغيز ومدرب الفريق روبرت مورينو.

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