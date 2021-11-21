2021/11/21 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: doRfvOqN-SM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار مع قيس المرشد | الدعم الحكومي للصناعة يصطدم بتطبيق الاعفاءات الكمركية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار مع قيس المرشد | الدعم الحكومي للصناعة يصطدم بتطبيق الاعفاءات الكمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).