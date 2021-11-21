الأردن يعلن إجراءات جديدة للتعامل مع الموجة الثالثة من كورونا

2021/11/21 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن إجراءات جديدة للتعامل مع وباء كورونا بعد إعلان وزارة الصحة عن دخول البلاد الموجة الثالثة.

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