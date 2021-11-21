2021/11/21 | 20:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسماء المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني توضح بشأن المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة لاجراء Pcr) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني توضح بشأن المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة لاجراء Pcr) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).