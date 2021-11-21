2021/11/21 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدعوة والإرشاد بحكومة حركة “طالبان” الأفغانية منع بث برامج تلفزيونية “تتعارض مع الشريعة الإسلامية”، حسبما جاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد.وأوضح البيان أن الحظر يشمل البرامج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طالبان” تحظر برامج تلفزيونية “تتعارض مع الشريعة الإسلامية” المركز الخبري الوطني.

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