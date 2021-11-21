التلفزيون الرسمي الايراني يقر بخروج تظاهرات في محافظة شهار محل وبختياري

2021/11/21 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت التظاهرات المطالبة بمعالجة أزمة شح المياه في إيران وانتقلت هذه المرة الى محافظة شهار محل وبختياري جنوب غربي البلاد.

وأظهرت مقاطع تداولها نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي خروج أكثر من الف شخص في تظاهرة رددوا خلالها هتافات كان من بينها لا تنقلوا المياه من شهار محل في حين ذكر التلفزيون الايراني الرسمي ان المتظاهرين احتجوا أيضا على مشاريع نقل المياه من المحافظة إلى مناطق مجاورة فضلا عن تذمرهم من جفاف معظم العيون والآبار والقنوات المائية والأنهار الموسمية في المحافظة وانحسار نهر زاينده رود، الممر المائي الرئيسي في المنطقة.

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