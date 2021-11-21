التجارة تؤكد اتخاذ اجراءات لخفض سعر الطحين

2021/11/21 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، اتخاذها إجراءات من شأنها تخفيض سعر كيس الطحين لما دون العشرين ألف دينار في الأيام المقبلة، وفيما كشفت عن إجراء للسيطرة على السوق، أشارت لضبط تجار يتلاعبون بالأسعار.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للوكالة الرسمية، إن “أسعار الطحين بدأت بالنزول تدريجياً في الاسواق من سعر 33 …

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