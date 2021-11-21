ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي صدارة الدوري الاسباني

2021/11/21 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني مؤقتاً بفوزه الصريح على مستضيفه غرناطة 4-1، ضمن المرحلة 14 من المسابقة .وبعد هذا الفوز صار رصيد الفريق الملكي 30 نقطة وتربع على عرش جدول الترتيب بانتظار مباراة ريال سوسيداد (28 نقطة) ضد ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من امسية اليوم.اما غرناطة فتوقف رصيده عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر.وسجل لفريق المدرب كارلو انشيلوتي، كل من ماركو اسينسيو 19، ناتشو 25، البرازيلي فينيسيوس جونيور 56، والفرنسي فيرلاند ميندي 75.في حين وقع على هدف غرناطة الوحيد الكولومبي لويس سواريز 34.وتعرض لاعب غرناطة مونشو رودريغيز للطرد بالدقيقة 67 ./انتهى9

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