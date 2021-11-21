جلسة لمجلس الامن بعد غد الثلاثاء بشان الاوضاع في العراق

2021/11/21 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بعد غد، الثلاثاء ، بشان الاوضاع في العراق .وذكرت بعثة الامم المتحدة يونامي في بيان، ان" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت ، ستقدم إحاطة حول التطورات في العراق ".واضافت: ان الجلسة ستعقد ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)"./انتهى8

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