قوة مشتركة من الحشد والقوات الامنية تنفذان عملية امنية جنوب سامراء

2021/11/21 | 20:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الاحد، عملية أمنية لتفتيش وتأمين البساتين والأنهار في ناحية يثرب منطقة زور الاحباب المحاذية لنهر دجلة جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “قد تم تفتيش المنطقة والجزرات الوسطية والقصبية في نهر دجلة”.واضاف البيان انه “تأتي هذه […]

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