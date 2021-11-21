تربية الكرخ تصدر عدة قرارات للحد من ظاهرة تعنيف التلاميذ والطلبة.

2021/11/21 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية تربية الكرخ الثانية، اليوم الاحد، جملة اجراءات للحد من ظاهرة تعنيف التلاميذ والطلبة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “للتعامل مع ظاهرة تعنيف التلاميذ والطلبة ومعالجتها وجه المدير العام لتربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي، باتخاذ عدة إجراءات أهمها: 1- يمنع منعاً باتاً تعنيف الطلاب بأي شكل …

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