2021/11/21 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حددت دراسة أجراها عالم أمريكي شخصا في مدينة ووهان الصينية يعد “المريض رقم صفر” بفيروس كورونا، في تناقض مع فرضية الأطباء الصينيين بهذا الخصوص.وخلصت دراسة العالم مايكل ووروبي التي نشرتها مجلة Science إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة أمريكية تنقض فرضية الصين وتحدد “المريض رقم صفر” بكورونا المركز الخبري الوطني.

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