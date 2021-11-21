2021/11/21 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة فرز محطات جديدة، فيما كشفت عن أنها ستصدر بياناً شاملاً يوم غد يوضح تفاصيل الطعون كاملةً.وقال عضو الفريق الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تؤكد صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة فرز محطات جديدة المركز الخبري الوطني.

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