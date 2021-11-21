قريبآ.. توقيع عقد إنشاء ألف مدرسة بموجب الاتفاقية مع الصين

2021/11/21 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرب إكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد إنشاء ألف مدرسة نموذجية في العراق عبر شركتين ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، وفيما أشارت إلى أنها […]

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توقيع عقد إنشاء ألف مدرسة بموجب الاتفاقية مع الصين المركز الخبري الوطني.

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