2021/11/21 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية لذوي الإعاقة، فيما كشف عن حلول جديدة لمعالجة مشكلة البطالة.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حلول حكومية جديدة لمعالجة مشكلة البطالة المركز الخبري الوطني.

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