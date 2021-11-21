توجيهات مشددة من التربية بخصوص حالات التصوير داخل المدارس

2021/11/21 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثانية، الأحد، عدة توجيهات للحد من ظاهرة تعنيف التلاميذ والطلبة في مدارس الرقعة الجغرافية.

وقالت مديرية تربية الكرخ الثانية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (21 تشرين الثاني 2021)، "وجه المدير العام لتربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع ظاهرة تعنيف التلاميذ والطلبة ومعالجتها".

وأضافت أيضا "وجه الكلابي بمنع تعنيف الطلاب بأي شكل من الاشكال، وعلى إدارة المدرسة اللجوء إلى الوسائل التربوية والإدارية في التعامل مع ابنائنا الطلبة".

وتابعت، "كما وجه بمنع تصوير الطلبة داخل الصفوف لأي سبب من الأسباب، ويحاسب بشدة أي تربوي ينشر محتوى يتضمن تصوير الطلبة".

ولفت المدير العام وفق البيان إلى، أنه "في حالة وجود انتقاد من أي تربوي، فإن باب المدير العام مفتوح لأي حالة، ويشرفه ويسعده ذلك"، مبينا أن "نشر هذه القضايا عبر منصات التواصل الاجتماعي يضعف من سمعة العملية التربوية ويقلل من قيمتها".

وأكد الكلابي وفق البيان، أنه "في حالة وجود شكوى بتعنيف الطلاب وتبين بعد التحقيق أنها كيدية، فإن الشعبة القانونية سترفع قضية ضد المشتكي حفظا لسمعة الملاكات التربوية وحماية لهم".

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