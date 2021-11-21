2021/11/21 | 21:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q5qfFiMEHQE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحافيون كرد ممتعضون من إغلاق نقابتهم في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صحافيون كرد ممتعضون من إغلاق نقابتهم في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).