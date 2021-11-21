بوتين ثاني رئيس حول العالم يتلقى الجرعة الثالثة ’المعززة’ من لقاح كورونا

2021/11/21 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، تلقيه جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد، في وقت تكافح بلاده موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

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وقال بوتين، "أخذتها قبل ساعتين"، مؤكدا أن "الحقنه المعززة للقاح سبوتنيك لم تكن مؤلمة".

وتكافح السلطات الروسية لإقناع الناس بالتلقيح ضد كوفيد على الرغم من الموجة الجديدة التي تودي بأعداد قياسية يوميا.

ومع أن روسيا تصنّع العديد من اللقاحات، إلا أن 36,7 بالمئة فقط من سكانها تلقحوا اللقاح بالكامل، وفقا لموقع "غوغوف" الحكومي الذي يستند الى البيانات الرسمية.

ورغم معارضته إلزامية التلقيح الا أن بوتين يؤيد الإجراءات المتخذة في العديد من المناطق، مثل قرار العاصمة موسكو في حزيران/يونيو فرض تلقي اللقاح على أي شخص يعمل في قطاع الخدمات.

وسجلت روسيا حتى الآن أكثر من 9,3 ملايين إصابة بكوفيد ونحو 264 ألف وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في أوروبا.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء "روستات" التي تتبع في عملها تصنيفا أوسع للوفيات المرتبطة بكوفيد، فقد وصل العدد الفعلي للوفيات بسبب الجائحة الى نحو 450 ألفا حتى نهاية أيلول.

وأواخر أيلول الماضي، تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد اعتماد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جرعة معززة من لقاح "فايزر" لمن بلغوا الـ65 عاما فما فوق.

"أ.ف.ب"

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