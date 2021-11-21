فحص طبي ضروري للمتعافي من كورونا.. اليكم التفاصيل

2021/11/21 | 21:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة تحديد مدى تحمل جسم المتعافي للجهد العضلي الفيزيائي.

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