2021/11/21 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9UHMyRtMCjE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب سباق المقاعد .. طعون الخاسرين تاكل من جرف المستقلين !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب سباق المقاعد .. طعون الخاسرين تاكل من جرف المستقلين !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).