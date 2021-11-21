ممثل السيستاني بكربلاء يستجيب لمناشدة طالبة متفوقة باكمال دراستها في كلية الطب على نفقة العتبة الحسينية

2021/11/21 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة ان ممثل

المرجع السيستاني في كربلاء الشيخ عبد

المهدي الكربلائي استجاب لمناشدة

الطالبة إيلاف حيدر من النجف والتي حصلت

على معدل ٩٨٫١٧٪ امتحان خارجي ولم يتم

قبولها في كلية ال

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