سهير البابلي تفارق الحياة..

2021/11/21 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارقت الفنّانة المصرية سهير البابلي الحياة، الأحد، عن عمر 86 عاماً، في إحدى مشافي القاهرة، التي كانت تتلقى فيها الرعاية، من تداعيات إصابتها بـ "غيبوبة سُكّر" قبل أيام.

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