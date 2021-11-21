2021/11/21 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، من استمرار تناقص الخزين المائي في العراق، وفيما أكدت أن المياه المخزنة في سد حمرين شارفت على النضوب، أشارت إلى أن حل مشكلة شح المياه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من استمرار تناقص الخزين المائي في العراق المركز الخبري الوطني.

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