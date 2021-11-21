القضاء يؤجل النظر في قضية زواج

2021/11/21 | 21:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أجلت محكمة عراقية، الأحد جلسة استماع للسماح لرجل بالزواج من فتاة في الثانية عشرة من عمرها، طبقًا لمحامي والدة الفتاة التي دعت إلى مساندتها لمنع زواج طفلتها.

واحتج ناشطون حقوقيون أمام محكمة بغداد، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، حاملين لافتات مثل "زواج القاصرين جريمة ضد الطفولة" في حين قال المحامي مروان العبيدي لوكالة "فرانس برس"، إنّ القضية تأجلت إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

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والسن القانونية للزواج في العراق هي 18 عامًا، ولكن يمكن تخفيضها إلى 15 عامًا في حالات موافقة الوالدين أو القضاء، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية.

وجاء في تقرير صدر مؤخرًا أنّ "الزواج الديني غير مسموح به خارج المحاكم المدنية لكن هذا النوع من الزيجات ما يزال يحصل بشكل منتظم ويمكن تلافي عواقبه رسميًا بدفع غرامة صغيرة".

وقالت الأم، التي ترفض الكشف عن هويتها، إن ابنتها إسراء "اغتصبت" وأن والد الفتاة اختطفها.

لكن إدارة في وزارة الداخلية تتعامل مع العنف ضد المرأة قالت في بيان إنها التقت بإسراء ووالدها وزوجها، ورأوا العقد الديني، وقالت إنّ الطفلة أكّدت لهم أنها لم تجبر.

ولا يعد زواج الأطفال أمرًا غير مألوف في المناطق المحافظة والريفية في العراق، وكذلك في البلدان العربية الأخرى.

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