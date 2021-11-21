تظاهرات السودان تتجاهل

2021/11/21 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي فتى في الـ16 من عمره مصرعه خلال التظاهرات التي خرجت في السودان، الأحد، ضد إجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التي أعلن عنها في 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي الأخير الذي عاد بموجبه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، بحسب "لجنة الأطباء المركزية" المؤيدة للحكم المدني

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