2021/11/21 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الدحاني مقدمةسنحاول في هذه المساهمة أن نسوق بعض الملاحظات الخاصة بالحملة الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية، وسنسلط الضوء بالأخص على حملة ما كان يسمى قبل الانتخابات بفدرالية اليسار الديمقراطي، لكونها جسدت فعلا، مفهوم الحملة الانتخابية النزيهة شكلا ومضمونا، مُحاولة بذلك ترسيخ السلوك المدني، والمنافسة الشريفة، والانضباط لقواعد الديمقراطية من أجل مأسسة ثقافة وقيم السلوك الانتخابي في فكر ووجدان المغاربة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مديح الحملة الانتخابية لفدرالية اليسار الديمقراطي - محمد الدحاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مديح الحملة الانتخابية لفدرالية اليسار الديمقراطي - محمد الدحاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).