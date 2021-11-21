2021/11/21 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يبحث مع بعثة حلف الناتو سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث مع بعثة حلف الناتو سبل التعاون المشترك في مجال التدريب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث مع بعثة حلف الناتو سبل التعاون المشترك في مجال التدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).