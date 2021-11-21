زواج إسراء

2021/11/21 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأت محكمة عراقية، الأحد، جلسة استماع في قضية إلغاء زواج فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، رفعتها والدتها المنفصلة عن أبيها، الذي تتهمه بتسهيل الزواج، فيما تظاهرت ناشطات نسويات دعما للوالدة، ورفضا للظاهرة.

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