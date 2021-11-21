2021/11/21 | 22:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة مصلٍ في جامع عروة بن الزبير في مدينة الرمادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DBna-0ASMMc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة مصلٍ في جامع عروة بن الزبير في مدينة الرمادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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