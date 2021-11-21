2021/11/21 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EtMF3vrsclk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | الحكومة بين الاغلبية والتوافق.. جدل متواصل و أفق احتمالات مفتوح) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | الحكومة بين الاغلبية والتوافق.. جدل متواصل و أفق احتمالات مفتوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).