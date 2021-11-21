2021/11/21 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني إذا لجأ زائر باريس لاستخدام مترو الأنفاق، وبالتحديد الخط السابع، سيجد محطة شهيرة تحمل اسم “بيراميدز”، أو الأهرامات.وتقع المحطة في الدائرة الأولى بباريس على الخط السابع لمترو الأنفاق، وبالتحديد بالقرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإجابة عند نابليون..



لماذا تحمل محطة مترو بباريس اسم “الأهرامات”؟ المركز الخبري الوطني.

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